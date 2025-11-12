Cześć kochani, dziś chciałbym po prostu przestrzec wszystkich mirków i mirabelki przed zamawianiem z allegro przy pomocy "one box" czyli ichniejszych paczkomatów. Korzystajcie lepiej z inpostowych paczkomatów, bo tam tak bezczelnie nie kłamią w przypadku reklamacji.

Mój przypadek jest następujący, zamówiłem na allegro komputer i smartwatcha, wybrałem opcję "one box delivery" czyli taki paczkomat, tylko jego odpowiednik należący do allegro. Dostałem powiadomienie na telefon, przyszedłem do punktu odbioru, wyjąłem paczkę, zauważyłem że jest otwarta z dwóch stron i uszkodzona, zrobiłem od razu przy urządzeniu zdjęcia na wszelki wypadek. Przyszedłem do mieszkania, otworzyłem paczkę w paczce nie było komputera. Od razu zgłosiłem sprawę od allegro. Pewnie sobie pomyślicie jak ja, zdjęcie jest, "one box" ma 3 kamery, w tym 2 z nich obejmowały paczkę, nie muszę się niczym przejmować prawda? Allegro przyjmie reklamacje i zwróci pieniądze. No to zobaczcie co odpisali na to.



Paczka która wygląda jak poniżej, to dla nich paczka, która została w nienagannym stanie dostarczona mimo tego, że ich monitoring uchwycił to samo co mój telefon w tym samym czasie i mają na to dowód. Rozumiecie jakiż to absurd? To samo spotkało moja drugą przesyłkę dostarczoną w tym samym czasie, do tego samego allegromatu i tak samo allegro zareagowało.