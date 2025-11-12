Cześć kochani, dziś chciałbym po prostu przestrzec wszystkich mirków i mirabelki przed zamawianiem z allegro przy pomocy "one box" czyli ichniejszych paczkomatów. Korzystajcie lepiej z inpostowych paczkomatów, bo tam tak bezczelnie nie kłamią w przypadku reklamacji.
Mój przypadek jest następujący, zamówiłem na allegro komputer i smartwatcha, wybrałem opcję "one box delivery" czyli taki paczkomat, tylko jego odpowiednik należący do allegro. Dostałem powiadomienie na telefon, przyszedłem do punktu odbioru, wyjąłem paczkę, zauważyłem że jest otwarta z dwóch stron i uszkodzona, zrobiłem od razu przy urządzeniu zdjęcia na wszelki wypadek. Przyszedłem do mieszkania, otworzyłem paczkę w paczce nie było komputera. Od razu zgłosiłem sprawę od allegro. Pewnie sobie pomyślicie jak ja, zdjęcie jest, "one box" ma 3 kamery, w tym 2 z nich obejmowały paczkę, nie muszę się niczym przejmować prawda? Allegro przyjmie reklamacje i zwróci pieniądze. No to zobaczcie co odpisali na to.
Paczka która wygląda jak poniżej, to dla nich paczka, która została w nienagannym stanie dostarczona mimo tego, że ich monitoring uchwycił to samo co mój telefon w tym samym czasie i mają na to dowód. Rozumiecie jakiż to absurd? To samo spotkało moja drugą przesyłkę dostarczoną w tym samym czasie, do tego samego allegromatu i tak samo allegro zareagowało.
Ja oczywiście pójdę z tym na policję, bo bezkarność allegro w tych czasach z tego co widzę, jest po prostu nie do pomyślenia, kłamią na żywca mając dostęp do monitoringu, który zakładam, bardzo dobrze nagrał uszkodzenia przesyłki, mimo to zakrzywiają rzeczywistość. Obie moje reklamacje spotkało to samo, uważajcie, żeby was nie spotkało to co mnie, wybierzcie paczkomaty inpost.
"w paczce nie było komputera"
Odpowiedź z allegro:
"Pisze Pan, że dostarczyliśmy inny laptop niż zamówiony"
Zakop.
@sineh: bo ma rację. Raz piszesz, ze nie było komputera. Potem, że był, ale inny niż zamawiałeś. Może to sprzedawca wysłał ci inny towar? Bo co, kurier przepakował? W innym laptopie powinien być dysk twardy, może są na nim jakieś dane.
@sineh:
A kto napisał?:
Z odpowiedzi Allegro wynika, że zgłosiłeś im coś innego, niż brak komputera.
Tutaj masz problem, bo na zdjęciu widać tylko uszkodzoną paczkę zewnętrzną. Nie da się stwierdzić, czy komputer był w środku czy nie.
Nawet nie musisz się kontaktować z infolinią. Po prostu przy odbiorze jest opcja "paczka uszkodzona", wkładasz ją z powrotem i zapominasz o sprawie.
To nie Twój problem.
Zgłaszasz w szafie, że przesyłka jest uszkodzona i odmawiasz przyjęcia.
Tak, miej w nosie problemy które będzie mieć sprzedawca, przy okazji nagłaśniaj w internetach, mediach lokalnych (facebook) jakieś grupy z Twojego miasta, na grupie Inpostu, Allegro one box
Przedstawiłeś sytuację jakoby kurier allegro wyjął CI laptopa z paczki i wyraźnie oskarżasz o to Allegro, pisząc przy tym, żeby wybrać inpost.
W odpowiedzi allegro i między komentarzami da się wyczytać, że jednak laptop był w paczce ale inny niż zamawiałeś.
Ty
@CapsLock3:
Próbował, w 2005.
W czasach jak Allegro jeszcze nie miało takiego lwiego udziału w rynku, że praktycznie było monopolistą, mimo, że miało już przewagę na
- OP kupił od kogoś laptopa, najprawdopodobniej ten ktoś go oszukał (bądź powiedzmy że może się nawet pomylił) wysyłając nie towar zamówiony, a jakiś inny "stary" laptop (tu nie wiemy czy chodzi o niezgodną specyfikację, czy że towar był używany, czy o co). I to z roszczeniem do nadawcy OP powinien się zwrócić. Tu korzystać z jakiś Allegrowych programów ochrony kupującego itp. itd.
-
Po prostu - towar jest niezgodny z zamówieniem i tyle. Ktoś po stronie sprzedawcy (celowo lub nie - dał ciała) a kupujący zbiera atencję plując na Allegro.
Jeszcze bardziej zabawne jest to, że nie ma ani słowa o tym, od kogo sprzęt został kupiony.
Reklamujesz uszkodzenie paczki (wina kuriera) czy nieprawidłowy towar (wina sprzedawcy)