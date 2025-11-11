Od teraz Firefox tylko w 64-bitowej wersji
Firefox 145 zakończył wsparcie dla 32-bitowej wersji systemu Linux. Od teraz przeglądarka oraz jej kolejne wersje będą wymagały systemu 64-bitowego. Natomiast dla osób, które nie mogą się przesiąść,Mozilla przewidziała Firefox ESR 140, który będzie otrzymywać poprawki bezpieczeństwa do września 2026FredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Kto dziś jeszcze ogląda koty w 32 bitach? Matko!
@Jaskolka_wiony_nie_czyni:
Pierwsze systemy 64bitowe windowsa wyszły we wczesnych latach 2000. Wymiana kompa raz na 20 lat, to chyba nie jest aż tak często, żeby kogoś nazywać nerdem.
Nawet jak ktos jest turbo oporny na zmiane, to z takim setupem do
Ja rozumiem, jakieś niszowe softy do obsługi injektora kapilarnego mogą jeszcze iść na 32 bitach, ale przeglądarka do internetów?
Przypominam, że procki desktopowe nieumiejące w 64 bity skończyły się w 2002 (P4, Northwood), czyli prawie ćwierć wieku temu...
Jeśli popatrzymy na mobilki to