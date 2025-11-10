Ponad 200 osób może zostać bez pracy. Firma planuje zwolnienia grupowe.
Groźba zwolnień grupowych wisi nad międzynarodowym zakładem zajmującym się produkują pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych w Częstochowie. Zwolnienia mają się zacząć na początku przyszłego roku. Na środę natomiast zapowiadane jest kolejne spotkanie przedstawicieli załogi i pracodawcy w tej spgerwazy-oko
Powod: brak nowych projektów, niska efektywność, mocny wzrost najniższej krajowej w ciągu ostatnich 3 lat i jednocześnie zwiększenie kosztów operacyjnych wynikających z podwyżek pensji; konkurencyjna fabryka ZF w Czechach, która przejmuje istniejące projekty z Czestochowy, a w której automatyzacja jest bardziej
Gornicy na barborkach,
No to nie bylo na elektrownie jadrowa i tani prad,
Wiec kolchozy ida gdzieindziej.