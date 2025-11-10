Trochę faktów: 200 osob to zwolnienia grupowe. Drugie 200-300 osób to brak przedłużenia umów lub odwołanie pracowników agencji pracy. To jedna spółka ale dwie osobne fabryki zatrudniające łącznie okolo 3500 osób.



Powod: brak nowych projektów, niska efektywność, mocny wzrost najniższej krajowej w ciągu ostatnich 3 lat i jednocześnie zwiększenie kosztów operacyjnych wynikających z podwyżek pensji; konkurencyjna fabryka ZF w Czechach, która przejmuje istniejące projekty z Czestochowy, a w której automatyzacja jest bardziej Pokaż całość