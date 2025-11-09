mam kolegę który ma wylęgarnię drobiu. mówię mu "jak tak dalej pójdzie to się będziesz musiał się tłumaczyć z każdego stłuczonego jajka", a on na to "przecież już to robię. muszę na bieżąco wypisywać dokumentację, z dokładnością do jednej sztuki. jeśli jajko się stłucze to musi iść do oficjalnej utylizacji, z wszystkimi papierami"



nie macie pojęcia jak daleko to zaszło