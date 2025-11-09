Jak pracuje się w firmie granit
Operator żurawia wieżowego pokazuje jak firma oszukuje państwo polskie.Einar_Thorwaldsen
Komentarze (49)
najlepsze
Zgodnie z przepisami, nie wolno w ogóle pracować na dźwigu z uszkodzoną liną – dopóki nie zostanie wymieniona.
Ale zamiast wymiany liny… firma zwolniła operatora z pracy.
Czyli:
@Einar_Thorwaldsen: Drugie zdanie nie przeczy pierwszemu?
1) Praca na zużytej linie. Operator ma kompentencje w sprawie żurawia, zatem zgłaszając problem techniczny uniemożliwiający pracę nie powinno być problemu z niekontynuowaniem pracy.
Za to przyznaję mu rację.
2) Co do minimalnej na umowie, a reszcie w kopercie - jak go to bolało czemu nie poszedł do pracodawcy i nie powiedział by mu nie dawał w koperce, tylko wszystko opodatkował. Przecież pracodawca by się zgodził, bo
@fajna-dziolcha: prawie na pewno tak jest w tego typu januszeksach.