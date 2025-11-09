Polska policja bez zmian od 50ciu lat, zero wyposażenia, zero przeszkolenia, zero jakiejkolwiek świadomości jak działa prawo które próbują egzekwować. Grunt, by się do firmy wkręcić, może i jesteś mierny, ale wierny, a firma wierność wynagradza.



Niestety, wielu dobrych policjantów, dla których służba to coś więcej niż firma i bębnienie godzin cierpi przez motłoch w mundurze.