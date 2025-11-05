Polacy byli niewolnikami Norwegów. Dramatyczne warunki w koncernie naftowym
Przedstawiciel związków zawodowych i specjalista ds. norweskiego prawa pracy zaznaczyli, że może się okazać, iż prawa Polaków zatrudnionych przez Equinor przy przebudowie stacji LNG były naruszane na niespotykaną w Norwegii skalę.murison
Komentarze (27)
Brzmi jakby po prostu chcieli by nasi rodacy poczuli się jak u siebie w domu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jest sobie firma w Norwegi, jest wszystko fajnie, praca ułożona wszystko na spokojnie. Przychodzi pierwszy Polak do pracy. No i pokazuje ze mozna lepiej i więcej za mniej. Prezes to widzi i mówi no no trzeba wiecej Polaka. Przychodzi więcej Polaka.
Polaki robią wszystko aby po Norweskich kolegach nie pozostał ani ślad. Kiedy do tego dojdzie. We firmie za zaczynają się dantejskie sceny. P------------e na porządku dziennym,
kucom sie wydaje ze w kapitalizmie w imie zyskow dba sie o personel :D
zaraz sie okaze ze kodeks pracy czy bhp to zasluga kapitalizmu i prawaki je uwielbiaja :D