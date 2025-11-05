Generalnie zawsze to wygląda tak.

Jest sobie firma w Norwegi, jest wszystko fajnie, praca ułożona wszystko na spokojnie. Przychodzi pierwszy Polak do pracy. No i pokazuje ze mozna lepiej i więcej za mniej. Prezes to widzi i mówi no no trzeba wiecej Polaka. Przychodzi więcej Polaka.

Polaki robią wszystko aby po Norweskich kolegach nie pozostał ani ślad. Kiedy do tego dojdzie. We firmie za zaczynają się dantejskie sceny. P------------e na porządku dziennym, Pokaż całość