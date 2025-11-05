Holandia wprowadza ceny ujemne dla prądu z PV: koniec prosumentów?
Właściciele fotowoltaiki w Holandii już niedługo mogą się mocno zdziwić. Dwóch dostawców energii zapowiedziało, że od 2027 roku klienci będą musieli dopłacać za prąd, który oddają do sieci. To pierwsze tak drastyczne przypadki w Europie. Sprawę nagłośniło tamtejsze stowarzyszenie PV.awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 122
- Odpowiedz
Komentarze (122)
najlepsze
Nie za darmo, tylko bazujesz już na tym co posiadasz. Nieruchomość (grunt, budynek), przyłącze energetyczne, "infrastruktura" budynkowa na prąd (a nie gaz czy wungiel) itp.
Do tego dokładasz inwestycję i liczysz po jakim czasie ją spłacisz, a dopiero potem masz zysk.
Za darmo to już nawet w pysk nie można dostać.
Dużej instalacji też nie, tylko trzeba mieć inwerter wyspowy.
Prosumentów się poblokuje albo nakaże im się płacić za to, że mogą oddać prąd, a ceny wszystkiego
@bregath: Oczywiście, to tak jak obecnie "za darmo" opłatę drogową mają posiadacze aut elektrycznych. Jak tych aut będzie milion i wpływy ze sprzedaży paliw zaczną być zauważalnie niższe raz-dwa wszyscy po dupie dostaną.
@Yakotak: Tylko rolnicy to tego prądu jeszcze trochę więcej pobierają. Wiem z własnego doświadczenia gdy mówiłem zawsze, że mam zużycie X za miesiąc to się pytali czy to jest na pewno za miesiąc, a nie za kwartał lub pół roku.
Cóż u mnie w domu na gospodarstwie zużycie miesięczne było takie jak niektórzy mają
Wszystko dla naszego dobra, mordo.