Na drogach rowerowych szkło niszczy dętki
Na drogach rowerowych jest sporo szkła. Na wielu odcinkach jest sprzątane tylko wtedy, gdy ktoś to zgłosi. Artykuł jest o Łodzi, ale problem dotyczy całego kraju i nie tylko weekendów.staszaiwa
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Dla władzy ddr to postawienie takie tworu, uzupełnienie tabelek w excelu i zapominamy że takie coś jest w naszym mieście.
Gdyby nie obowiązkowa nauka do 18 roku życia to obok tych szkieł mielibyście jeszcze nasrane i resztki dopalających się ognisk
@7502-6038: tak,
nie bądź p---ą