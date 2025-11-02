Pokaż całość

Ludzie to k---y.Nikt nie myśli o tym jak zrobić aby lepiej było tym w przyszłości. Ja pamiętam jak mając pewnie z naście lat jak się dowiedziałem jak wygląda systemem emerytalnym to się za głowę chwyciłem. Już wtedy (a był to już jakiś czas temu) zastanawiałem się, czemu system nie postanowił przejść z systemu "pokolenie płaci na poprzedników" na "każdy płaci na siebie.