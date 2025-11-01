W Polsce służby to patologia i korupcja, bo poprzez układy z firmami w tychże służbach wszystko jest kryte.

Dawno temu w Niemczech poradzono sobie z takim samym problemem. Nalot na firmę - kontrola wszystkich - za kazdego nielegalnego kary kilkudziesięciu tys euro(dawniej marek) z rygorem natychmiastowej wykonalności, a dla pracownika deportacja z miśkiem w paszporcie.

Za brak dokumentu przy sobie też był od razu areszt,a później dopiero wyjaśnienia.

A u nas co?