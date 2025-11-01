Kontrola w firmie budowlanej - tylko jeden cudzoziemiec pracował legalnie
Kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z firm z branży budowlanej, położonej na terenie woj. śląskiego zakończyli funkcjonariusze Straży Granicznej z Bielska-Białej. Skontrolowano 274 cudzoziemców. Ustalono, że spośród nich 273 wykonywało pracę nielegalnie, nie posiadając stosownych zezwoleń.plackojad
Komentarze (34)
najlepsze
Podstawową sprawą dla której Ukraińcowi nie opłaca się pracować legalnie i odprowadzać składek jest darmowa opieka medyczna jaką tu ma.
I kłamcy
No ale masz jakieś dowody na to, że badanie było fałszywe czy jak zwykle wyciągasz swoją teze z d--y?
-olx, drobna produkcja, magazynier, pomocnik budowlańca - minimalna +-500, czasem 7k-8k brutto jak masz jakieś uprawnienia
-pracuj, tu już "klasa wyższa", sprzedawcy w sklepach, kierownik salonu operatora tel, merchandiser kaufland za 1500zł (1/4 etatu)
Tymczasem windę u mnie w wieżowcu montują sami Ukraińcy, którzy nie znają ani
Do tytułu "Janusz Biznesu of the Year" brakuje zatrudnienia Kolumbijczyków i czarnych z Afryki, ale dajmy mu szansę, bo jest potencjał.
@non-serviam: ONI DOKŁADAJĄ DO BIZNESU po to abyś ty miał co jeść!
Dawno temu w Niemczech poradzono sobie z takim samym problemem. Nalot na firmę - kontrola wszystkich - za kazdego nielegalnego kary kilkudziesięciu tys euro(dawniej marek) z rygorem natychmiastowej wykonalności, a dla pracownika deportacja z miśkiem w paszporcie.
Za brak dokumentu przy sobie też był od razu areszt,a później dopiero wyjaśnienia.
A u nas co?
A czkolwiek nie napisałeś co to za "ograniczeń, restrykcji i regulacji". Ja piszę o fiskalnych, lub zawyżonych cenach regulacji, żeby było jasne.