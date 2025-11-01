NIK sprawdziła, jak w Polsce idzie walka ze smogiem. Jest problem.
Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała w piątek NIK. Dodała, że przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.Pieronek
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
@M4711v2: czwarty rok wojny i trzeba tłumaczyć wciąż, że OZE jest odporne na ataki. Co więcej UE musi pozbyć się zależności od importu surowców.
Może gdyby ceny energii elektrycznej i gazu były na akceptowalnym poziomie,
czyli zlikwidować 3/4 czujników XD i ustawić te co są na obrzeżach miast a nie w centrach ?XD
Z drugiej strony zbiegło się to z wprowadzaniem ETS2 i dożynania polskiej energetyki, ciekawe,