Apel ostrołęciej policji do właścicieli psów
Policja przypomina o zasadach przy trzymaniu psów, oraz informuje, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób lekcaważących przepisy. Zaczynają się kontrole posesji przy obchodach dzielnicowych - brawo Ostrołęka! Czekamy na resztę miast <3DieJoana
Komentarze (18)
"Zaczynają się kontrole posesji przy obchodach dzielnicowych" - a widziałeś ty kiedyś jakieś obchody dzielnicowych?
No właśnie... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
xD
Niebezpieczne zwierze lata luzem przez idiotę i co najwyżej 200 złotych kary dostanie. Kraj z dykty.
SPUŹDŹDŹIE BSY Z UAŃDZUCHÓW WY POLACZGI, ZA MAUO WAS GINIE
szczekanie dobre
czego nie rozumiesz?