Ponad 50% młodych osób o lewicowych poglądach ma problemy psychiczne? Sprawdzamy
Ogólne stwierdzenie, że ponad połowa młodych osób o liberalnych poglądach ma problemy psychiczne, jest nieprecyzyjne. Dane, do których odnosi się Ziemkiewicz, oparte są prawdopodobnie na ankiecie przeprowadzonej w 2020 roku w USA.Pravda_org
Komentarze (70)
tam jest "Ponad 50% "
czyli może być np. 51% albo 98% ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Obecnie tęczowi to zbiór uśmiechniętych naszprycowanych antydepresantami ludzi, którzy poprzez różne problemy nie odnajdują się w codziennym życiu. Pamiętacie tych kolorowych co skakali po radiowozach i zostali zwinięci ? Skarżyli się po zatrzymaniu, że nie mogli swoich "leków" brać itp
Przy nich Pan Leszek Miller to obecnie centrowiec.
@clown_world_order: nie slyszalem o tym ale bym uslyszal jak masz link
imperatyw.
Bez tego nie ma istnienia.
MAJĄ LEWICOWE POGLĄDY BO MAJA PROBLEMY PSYCHICZNE.
@Jariii:
informacja nieprawdziwa, było wielokrotnie debunkowane. W środowiskach akademickich jest wymóg udawania podkładów lewicowych w celu uniknięcia dyskryminacji.
@nikto: Moim zdaniem problemy psychiczne wynikają z słuchania lewackich bredni. Każdy jest równy, żebranie i głupota to cnoty, można być chłopczykiem albo dziewczynką zależnie od pory dnia. Jak ktoś jest tępy i podatny na propagandę to najpierw słucha tych bzdur a później mu odbija kiedy widzi, że te brednie nie działają - i nie wie co się dzieje.
Bo