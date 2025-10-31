Wczorajsza debata o lekarskich wynagrodzeniach - zgrillowani na własne życzenie?
Dwie panie profesjonalnie opowiadają m.in. czy podwyżki z lat ubiegłych uleczyły ochronę zdrowia, czy jakość świadczonych usług jest wysoka albo czy dodatki covidowe faktycznie były duże (spoiler - były). Lekarze organizujący to spotkanie finalnie chyba tego żałują xD Polecam obejrzeć całość.warsaw
Komentarze (47)
To tak jakby powiedzieć, że admin w IT, który ma dyżury nocne i weekendowe, mając płacone 1/10 stawki godzinowej tylko za to że w razie czego jest pod telefonem, powiedzieć, że robi 100h tygodniowo.
Tylko admin zarabia 60 zł/h, więc miesięcznie ma 9,6k za rzeczywiste wypracowane godziny (160h) i 1,7k za dyżury po 6 zł/h (288h).
„Przyjmując z szacunkiem i wdzięcznością nadane mi prawo wykonywania zawodu lekarza,
przyrzekam:
obowiązki swe spełniać sumiennie, zgodnie z najlepszą