W Danii, Francji i Norwegii zakazany. W Polsce E129 jest wszędzie
Czerwień allura (E129) to popularny syntetyczny barwnik spożywczy, który nadaje żywności intensywny czerwono-pomarańczowy kolor. Choć w niektórych krajach został zakazany ze względu na możliwy wpływ na zdrowie, w Polsce nadal jest powszechnie stosowany także w produktach dla dzieci.LOTA
Komentarze (23)
To co tam jakieś E.
Kłamstwo w tytule, E129 nie jest zakazany w tych krajach, zakazuje się tylko jego stosowania produktach dla dzieci, ponieważ w połączeniu z benzoesanem sodu, może wywoływać u dzieci nadpobudliwość. Jednak sam jako taki jest legalny i można go stosować poza produktami dla dzieci.
@MiedzygalaktycznyMors: masz konkretne dowody na kancerogenność alkoholu etylowego, a jest dalej w sprzedazy
https://www.rp.pl/nauka/art9504281-a-----l-jest-silnie-rakotworczy-nawet-w-malych-ilosciach
Nauka polega na kwestionowaniu