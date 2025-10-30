W Danii, Francji i Norwegii zakazany

Kłamstwo w tytule, E129 nie jest zakazany w tych krajach, zakazuje się tylko jego stosowania produktach dla dzieci, ponieważ w połączeniu z benzoesanem sodu, może wywoływać u dzieci nadpobudliwość. Jednak sam jako taki jest legalny i można go stosować poza produktami dla dzieci.