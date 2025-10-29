Apel do twórców gier, szczególnie właśnie takich, typowo odmóżdżających: dajcie ze 200-300 osiągnięć na Steam, bo to zawsze sprawia frajdę i zachęca do dalszej zabawy, maksowania poziomów itp. To jest immanentna część takich "głupkowatych" gier akcji, a bardzo wielu developerów wrzuca po 10-20 tak na odczepnego, aby jakieś były.