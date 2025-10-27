Polska to jednak stan umysłu. A fani elektromobilności? To już w ogóle osobna kasta, kasta z własnymi zasadami, listami kolejkowymi i samozwańczymi administratorami publicznego prądu.

W jednym z małych miast pod Warszawą odkryto właśnie nowy poziom „zielonej patologii”. Parking Park & Ride, czyli miejsce dla normalnych ludzi, którzy zostawiają auto i jadą komunikacją, został przejęty przez lokalną społeczność elektrycznych wybrańców.

Oficjalnie ładowarka ma służyć wszystkim. W praktyce, dostęp mają tylko ci, którzy zapiszą się do listy Pana Jacka EV, samozwańczego zarządcy publicznej infrastruktury. Pan Jacek prowadzi „grafik ładowań” jak w komunie, sloty zajęte, kolejki spisane, wstęp tylko dla wtajemniczonych.

Do stycznia 2025 ładowanie było darmowe, teraz kosztuje 1,61 zł za 1 kWh, czyli i tak grosze. Ale widocznie niektórzy muszą mieć jeszcze lepiej. Wygląda na to, że ładowarka działa taniej, albo nawet za darmo, więc powstała „ekipa EV”, która pilnuje, żeby przypadkiem nikt spoza układu nie podpiął swojego auta.