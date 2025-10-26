Historia Somalii - ciekawehistorie yungdupa yungdupa z youtube.com dodany: 17 godz. i 2 min temu # ciekawehistorie# historia# swiat# ciekawostkihistoryczne# gruparatowaniapoziomu 20 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (20)
zbudowali im szkoły drogi i szpitale zamiast zostawić ich w swoich chatkach z błota
@degenero: Materiał mówi coś zupełnie innego: Włosi inwestowali w infrastrukturę, chociaż z wykorzystaniem pracy przymusowej a Brytyjczycy nie robili nic poza kilkoma portami.
Libia nie dziwi
Czukiewski z tego co mówi jest perfekcjonistą i weryfikuje informacje na tyle ile to możliwe. Dlatego wypuszcza tak rzadko materiały, poprzedni film był 4 miesiące temu.
To jest 1 osoba, wspomagająca się freelancerami przy produkcji. A filmy dokumentalne robi na poziomie telewizji :D
@Proton_Foton: Chętnie bym z tym podyskutował. Moim zdaniem TVP nie robi filmów na jego poziomie (TVP robi na gorszym). Chociaż jak ktoś zna coś porównalnej jakości podsyłajcie - chętnie się dam przekonać. Moim zdaniem to jest poziom BBC albo PBS. Wiele lepiej już się nie da.