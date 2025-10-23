Najmniejsza "kawalerka" w Warszawie doprowadziła internet do furii
Kuba Midel, znany fliper i deweloper-influencer, podniósł ciśnienie polskiego internetu, prezentując najmniejsze mieszkanie w Warszawie - całe 10 metrów z hakiem za 280 tys. zł. Natomiast dla jego kolegi po fachu największym absurdem jest to, że Polacy nie są przyzwyczajeni do takich metraży.CKM_POLSKA
Komentarze (82)
najlepsze
Ja bym wywalił tę mini płytkę do gotowania, bo w Wawie i tak żarcie się zamawia, a nie gotuje.
Tfu nie ma przyzwolenie na takie coś i koniec.
Duży pies musi mieć większe legowisko.
Zeby ta kawalerka na siebie zaczela zarabiac to trzeba ja wynajmowac non stop przez 22 lata :-)
Wiec od tego czynsz trzeba odliczyc, w jakims tam mieszkaniu za 30m2 mial 800 zl czynszu.
Tu zalozmy, ze ma 500, dla latwosci obliczen.
Na czysto wychodzi mu 1500 zl /na miesiac (juz nie liczmy przestojow i remontow po 10-15 latach) 1500 x 12 x 16