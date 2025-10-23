Czemu się dziwić jak ostatnie rządy "skąpiły" grosza na emerytów, kto to widział że otrzymują oni tylko "13, 14"!? Powinno być do 24! a wszystko na KREDYT dla przyszłych pokoleń. Najbardziej przykre jest później to, że ludzie nie rozumieją tego mechanizmu i słyszysz od takiego "Za Gierka to było, wtedy to się budowało....", fajnie tylko szkoda że do 2012 roku spłacaliśmy tego "Gierka".