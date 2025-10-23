Większe uczelnie dostają więcej pieniędzy które wykorzystują do większej bazy studentów, by mieć więcej pieniędzy... Infrastruktura dla studentów? Eee kto by na to zwracał uwagę ¯\(ツ)/¯



Tymczasem miasta w których już są akademiki, mają odpływ studentów, bo ci chcą do większych miast. Czyli już wybudowane akademiki za miliony do kosza. A w ramach budownictwa społecznego trzeba za miliony budować nowe.



Co więcej, problem będzie narastać. Bo to kolejny gwóźdź do trumny mniejszych Pokaż całość