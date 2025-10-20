Rośnie liczba pogryzień przez psy
Według danych zebranych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, liczba pogryzień w Polsce rośnie. W 2019 r. zgłoszono 20 910 przypadków. W 2023 r. było ich już 35 222, a w 2024 r. do września ponad 33 tysiące. W województwie opolskim w 2023 roku zgłoszono 889 przypadków, a w 2024 -1011Wincyyyyj
