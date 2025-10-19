Nowy REKORD ŚWIATA złowiony w Polsce! Największa ryba w historii. Sum 292cm
Takie rzeczy nie śniły się nawet najstarszym wędkarzom w naszym kraju! Do tej pory największe sumy łowione były w Hiszpaniirastafari85
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Takie rzeczy nie śniły się nawet najstarszym wędkarzom w naszym kraju! Do tej pory największe sumy łowione były w Hiszpaniirastafari85
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (42)
najlepsze
Być może nie będzie już takich dużych sumów tam w przyszłości ( ͡° ʖ̯ ͡°)
- Eee ... to jeszcze nic. Ja wczoraj złowiłem stary niemiecki motocykl z drugiej wojny światowej i jeszcze mu się lampa paliła.
- No nie gadaj, że lampa przez tyle lat paliła się pod wodą.
- Skróć suma, to ja zgaszę lampę.