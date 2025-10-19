Kiedyś myślałem, że bycie rybą jest nudne, bo tylko się pływa w wodzie, nie można spojrzeć na świat z innej perspektywy, nie ma się futerka by było cieplej, powiek też się nie ma, więc spanie trudne, walenie gruchy to wyższa szkoła jazdy. No ale potem pooglądałem filmiki z nurkowania i te ryby w niektórych jeziorach naprawdę mają ładnie.