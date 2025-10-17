Piosenkarki pop uderzają w mężczyzn. "Czemu tacy głupi". To już trend społeczny
Teksty popowych wokalistek, takich jak Sabrina Carpenter, są coraz bardziej bezlitosne dla przeciętnych mężczyzn. Jak widać trend jest szerzony nie tylko w Polsceenterprize
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
Przez tysiące lat to głupi mężczyźni walczyli na wojnach. Na szczęście mamy teraz tyle mądrych i silnych kobiet, że teraz to one wszystkim pokażą jak się skutecznie walczy :)
"mam tu jakiegoś hydraulika?" i już rzesza cuckoldów gotowa do działania za kawę. Póki się sami jako płeć nie ogarniemy to dobrze nie będzie, na szczęście widać postęp ostatnio bo sporo chłopów się budzi. ¯\(ツ)/¯
@NaMoment:
no to moze jednak gwiazdeczki maja racje a faceci to debile :P
To nie kryzys, to rezultat.
@T_S_: Jak coś złego w firmie zrobi prezes, to winny jest prezes, a jeśli któryś z pracowników, to też prezes, ponieważ zatrudnił osobę niekompetentną i za to odpowiedzialny jest prezes. Albo rządzisz ale bierzesz odpowiedzialność albo dzielisz się funkcją, czyli w sumie nie rządzisz tylko asystujesz. Ty asystujesz i to najwyraźniej
Podaj jakieś konkurencje w których są równie dobre cymbale. Tylko nie pisz o gotowaniu.
https://sport.tvp.pl/29795103/mistrzynie-swiata-przegraly-z-pietnastolatkami