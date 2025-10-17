Istnienie tych komunistycznych tworów to jest skandal. Zawijają tam człowieka bez żadnej przewiny, zamykają siłą w celi i na koniec jeszcze każą płacić, jak za hotel. A drogi powinny być trzy:

1. Jesteś pijany i rozrabiasz - areszt.

2. Jesteś pijany i twoje życie jest w niebezpieczeństwie - szpital.

3. Jesteś pijany i żadne z powyższych - niech się od ciebie wszyscy o--------ą, najwyżej przekimasz na ławce.