Ministerstwo Zdrowia apeluje o przywrócenie izb wytrzeźwień. SOR-y przeciążone przez pijanych
Ministerstwo Zdrowia uważa, że utrzymanie i przywrócenie placówek przeznaczonych do wytrzeźwiania jest kluczowe dla odciążenia systemu ratownictwa i opieki zdrowotnej.freedomseeker
Komentarze (54)
Oczywiście, jestem za! Ale to musi najpierw klepnąć sąd. A klepnie może za dwa lata...
Druga sprawa.
Na izbach zostajesz pozbawiony praw (i to dosłownie ) . Nawet nie masz prawa zadzwonić do adwokata. To jest skandal i te instytucje powinny być dawno zamknięte bo na izbę możesz trafić nawet po jednym piwie.
@danek-krakoski: ta, kimać. Zazwyczaj te pijaki, gdzie policja musi jechać, to robią borutę na chacie, bo nie potrafią inaczej. Także izba to ich miejsce, a najlepiej pod most. Zatruwanie życia rodzinie i wszystkim dookoła.
🍌 znasz życie.
Bez odbioru.
1. Jesteś pijany i rozrabiasz - areszt.
2. Jesteś pijany i twoje życie jest w niebezpieczeństwie - szpital.
3. Jesteś pijany i żadne z powyższych - niech się od ciebie wszyscy o--------ą, najwyżej przekimasz na ławce.
A potem rozwiązujmu bohatersko, kolejny problem, który sami stworzyliśmy.