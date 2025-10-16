Policja sobie kpi z... rozszarpania grzybiarza przez psy byłego policjanta?!?
2 dni po tragicznej śmieci mężczyzny zbierającego w lesie grzyby, lokalna komenda policji w Zielonej Górze wrzuca 2 tematycznie związane z tym posty. Komentujący wytykają policjantom, że nic właścicielowi agresywnych psów nie zrobią, bo sami trenują strzelanie u niego i jest to ich kumpel z pracy.nieco
Ktoś w miarę normalny nadal korzysta z Twarzo-książki, czy to już portal stricte dla seniorów?
i nic sie nie zmieni bo poza obsraniem sie na wykopie spoleczenstwo nadal nic nie zrobi
oby nikt nie chciał walczyć za ten "kraj" w razie W.
Prawdopodobny przebieg wypadków:
- Psy zagryzły grzybiarza.
- Właściciel to były policjant. Trwa zamiatanie pod dywan.
- Pojawiają się dziennikarze: piszą artykuły, robią reportaże.
- "Trwa nagonka na właścicieli strzelnic, to na pewno lobby chcące
jako spoleczenstwo po prostu mamy akceptowac absurdalne tlumaczenia w stylu "policjant nie musi miec pozytywnego IQ i moze nie skojazyc 2 wrakow na autostadzie jako 1 wypadek ale magicznie domysli sie tego tydzien pozniej, 5 minut po tym jak sprawca zameldowal sie za granica"
tlumaczenia dzieci w szkole z braku zadania domowego maja wiecej sensu ale my mamy