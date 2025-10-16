Wczoraj gdzieś na wykopie kilku stwierdziło, że to normalne, że przecież życie toczy się dalej i policja nie może patrzyć na to co się działo, bo przecież psy u nich też służą. Nie wiem, dla mnie to trochę niesmaczne, powinni nieco odczekać z dodaniem takich wpisów szczególnie, że to policja z miejsca tragedii, a nie krajówka.