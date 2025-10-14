Taki protip od ratownika - może się komuś przyda. Jak macie do zgłoszenia kwestię medyczną wymagającą przyjazdu karetki to dzwońcie nie na 112 tylko od razu na 999. Tak, ten numer nadal działa i często nie trzeba opowiadać dwa razy co się dzieje bo i pod 112 trzeba powiedzieć co, gdzie i jak no i pod 999 jeszcze raz jak Was przełączą, a na bank przełączą. Operatorzy 112 nie mają fachowej wiedzy Pokaż całość