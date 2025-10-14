Awaria numeru 112 i 999 w całej Polsce
Awaria numeru linii alarmowej 112. Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych poinformował, że wystąpiły problemy, a pierwsze zgłoszenia otrzymano po godz. 8. Potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999.ZobaczLink
@sylwke3100: każdy powód jest powodem do głupiego plucia jadem? Taka awaria nie zdarza się co miesiąc, tylko co kilka lat. Ogarnij się.
W sumie to mam rozwiązanie !
Trzeba kupić więcej jachtów i postawić więcej instalacji artystycznych !
Ludzie obywatele podatnicy !
Zróbmy zbiórkę na artystów i ludzi bogatych, by mogli nas bronić nowoczesną flotą i obrazami "kredka na a3" !
czternaście dziewiątek, co przekłada się na ułamki sekund miesięcznie. A o awarii 112 słyszę przynajmniej drugi raz w tym roku.