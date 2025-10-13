To nie jest tak, że ludzie tam nie chcą mieszkać, ale nie mają po prostu wyboru.

Mieszkania? Czasami niewiele tańsze niż w większych miastach.

Praca? Jak w powiatowym złapiesz umowę o pracę na minimalnej to jest cud, większość to lokalne januszeksy i umowy zlecenie czy inne agencje pracy.

Perspektywy? Absolutnie żadne. Ludzi coraz mniej, wpływy do budżetów coraz mniejsze, sklepów nie ma, rozrywek nie ma, większość lokali "do wynajęcia" gdzie jeszcze 15-20 lat temu wszędzie Pokaż całość