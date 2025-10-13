Polska powiatowa wymiera. "Kiedyś było gwarno, teraz cisza i zamknięte okna".
Najnowsze dane wskazują, że wiele mniejszych miast i gmin zmaga się z dramatycznym spadkiem ludności, podczas gdy obszary wokół dużych aglomeracji przyciągają nowych mieszkańców.SilesianPill
Komentarze (86)
z racji pracy zdalnej byłem ostatnio zainteresowany kupnem takiego domku na zadupiu. Operat szacunkowy wyszedł na 40% tego, co życzył sobie Janusz. Stwierdził, że on tam ludzi nie słucha i on wie, że to jest warte więcej XD. A to i tak była imo jedna z lepszych dostępnych ofert. Aż strach
Mieszkania? Czasami niewiele tańsze niż w większych miastach.
Praca? Jak w powiatowym złapiesz umowę o pracę na minimalnej to jest cud, większość to lokalne januszeksy i umowy zlecenie czy inne agencje pracy.
Perspektywy? Absolutnie żadne. Ludzi coraz mniej, wpływy do budżetów coraz mniejsze, sklepów nie ma, rozrywek nie ma, większość lokali "do wynajęcia" gdzie jeszcze 15-20 lat temu wszędzie
@Krs90: Jaką zdalna? Jaką hybrydowa? Panie Areczku, a kontrola nad pracownikiem?
@Krs90: Mam pół godziny koleją do centrum wojewódzkiego. Tylko co z tego jak ceny mieszkań tutaj zaczynają się od 400k do generalnego remontu. Dosłownie za 420k można ten metraż kupić od dewelopera w wojewódzkim. Z ceny nie zejdą ani o złotówkę, żeby miał stać latami. Najwyżej sąsiad ogrzeje przez ścianę.
„Ch@j z tą Polską wschodnią.”
@dziacha: No nie. Właśnie władza się wyraziła 10 lat temu jasno "Koniec z podziałem na Polskę A I B". Koniec podziału na Polskę wschodnią i zachodnią. I w efekcie nastąpił największy exodus w historii z Polski B do Polski A. I Polska wschodnia, polska B się wyludniła i upadła.
Zresztą podobie było z bitwą o polski handel. Po 10 latach bitwy
@Pimento: Chłopaki zostają na wsi, a panny lecą na trzydziestoletnich Maćków z branży IT. Potem imprezy w klubach dla imigrantów, małolata wraca na wieś, młody dostaje szału — i tak kończą w szambie. Ludność na wsi wtedy spada.
@juda-goldbergstein: Tak sobie przegryw tłumaczy... w takim razie Maćków z IT musi być miliony.....
...cisza...
@aspartamowy: Nic. Żaden rozwinięty kraj świata sobie nie poradził, każdy rozwinięty kraj ma podobne problemy co my.
Słaba płaca często za harówkę. To nie te czasy że stary pracował w lokalnej fabryce i utrzymywał kilkuosobową rodzinę