Zajmuje się sourcingiem w zakładzie produkującym elektronikę. Dzisiaj Nexperia w Chinach ogłosiła że rząd chiński całkowicie zablokował sprzedaż komponentów Nexperii Do Europy i USA. Ceny diod i reszty poszły u brokerów 6 razy do góry a dystrybutorzy jak Arrow czy Future ogłosili alokacje. Po$ramy się jak Chiny nas dojadą.