Brutalny cios w Chiny ze strony europejskiego rządu. "Cicha b---a"
Rząd Holandii przejął kontrolę nad firmą Nexperia, chińskim producentem układów scalonych, który ma siedzibę w tym kraju. Holenderskie ministerstwo gospodarki tłumaczy ten krok m.in. "zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego Holandii i Europy".PiotrSkargarkson
Niemcy, teraz Wasza kolej, odpalcie z powrotem najlepsze EJ, które tak głupio wyłączyliście i obniżcie rachunki dla przemysłu.
@flegmakonia: Lepiej się dobrze posrać teraz niż do końca życia pływać w szambie.
W skrócie: nieciekawie, szczególnie dla przemysłów zbrojeniowych zachodu.