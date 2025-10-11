AI może mieć robotę w samej diagnostyce. Za każdym razem jak wrócę od lekarza z jakąś diagnozą wklepuję te same dane, które miał lekarz przed postawieniem diagnozy do AI. Skubany jak do tej pory nie pomylił się, w dodatku zasugerował nawet identyczne metody leczenia i leki, a jemu lobbyści nie podrzucają wakacji. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Także jest to zarazem przerażające i dające nadzieję na brak kolejek w Pokaż całość