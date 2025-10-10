Word od teraz automatycznie zapisuje pliki w chmurze!
Microsoft ukradkiem wprowadził zmianę, która sprawia, że popularny edytor tekstu będzie automatycznie zapisywał wszystkie nowe dokumenty na chmurowym dysku OneDrive, nie fatygując się, aby zawczasu poprosić użytkownika o zgodę.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
A to akurat zależy od wersji, którą się obecnie posiada 🏴☠️ ( ͡° ᴥ ͡°)
Jest też drugie remedium o którym mało kto wie a przecież kiedyś to była podstawa podstaw bezpieczeństwa sieci: systemowy firewall ustawiamy na
@mbn-pl dzięki, przyjrzę się rozwiązaniu - jestem przed podstawieniem HA, VPN, własnej chmury dla wszystkich urządzeń końcowych, a g---o wiem, komentarz pomocny.
Also, jeśli to prawda, to państwa (bo sądy, prokuratury, urzędy, ministerstwa etc. pracują na podłączonych do internetu komputerach i muszą używać najnowszego Worda) zmasakrują tych gejtsów konkretnie, bo pliki nie mogą opuścić komputera i lokalnego serwera u IT, chyba że zaszyfrowane i obwarowane hasłami.
@big_mateo: weź, ci wszyscy spece od cybersecurity, tego nie wolno, tak nie rób. Dostęp z domu a prywatnego komputera to największe przestępstwo.
A potem na białym koniu wjeżdża MS-Teams i nagle wszystko jest tam, cały świat z tego ukradkiem korzysta, masz dostęp z domu i milion innych chmurowych zastosowań.
Ale spokojnie, za kilka lat wejdzie inne rozwiązanie MS-AI-Support a Teamsa wyłączą i trzeba będzie
PS: ja sam jestem przeciwnikiem chmur ale niestety korpy na tym zarabiaja krocie.
O LibreOffice już nie wspomnę, bo wiele razy było wspominane w innych wątkach.
Chyba, że korpo, ale wtedy tym bardziej was to nie powinno interesować.