Właścicielka fermy skazana. 23 lata trzymała niewolnika
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu skazał Alicję Ś., właścicielkę podlegnickiej fermy drobiu, na 4,5 roku więzienia za zmuszanie obywatela Rosji do niewolniczej pracy przez 23 lata. Wyrok jest prawomocny.Hannnah
Komentarze (34)
najlepsze
No i chyba jeszcze urząd skarbowy powinien podliczyć te wszystkie lata, ustalić stosunek pracy, naliczyć zaległe podatki i składki i ściągnąć z właścicieki?
Polskie sądy to kpina!
#pdk
mnie zastanawia jedno: kto tak naprawdę przytuli te zasądzoną kasę?, Bo taki dzban tego nie ogarnie i tak.