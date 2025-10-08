Raz potrąciłem gościa, zima, śnieg z deszczem, ja rozkojarzony, światła oślepiają - no nie zauważyłem.

Dałem po hamulcach ale skosiłem go ładnie.

Na rozprawie - przyznałem się do winy, poprosiłem o umorzenie postępowania dla czystych papierów i załatwmy to cywilnie. Pani adwokat poszkodowanego miała jednak lepszy plan - wezwanie świadków i biegłych. Świadkowie nawet lekko sugerowali nierozważne szybkie wejście na pasy połamańca, ale nie znam procedur i mimo wszystko stojąc tak jako oskarżony na Pokaż całość