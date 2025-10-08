"Kara niewspółmierna do czynu". Rusza proces kierowcy, który wjechał w 14-latkę
Przed rzeszowskim sądem rusza proces 40-letniego Daniela O., kierowcy oskarżonego o potrącenie 14-letniej Darii na przejściu dla pieszych. Była to sprawa, która oburzała wykopowiczów. Jest kontynuowana, rodzina i prokuratura odwołała się od śmiesznego wyroku z 1 instancji.kukuryQ
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
ciekawe jak te pajace to ustaliły? a może facet miał znajomości i stąd ten niski wyrok?
coś mi tu smierdzi.
dobrze, że było to nagranie z monitoringu, bo jeszcze ona by mu płaciła za uszkodzenie auta.
sprawca: żołnierz
partnerka/żona: policjantka
Jakieś pytania czemu taki wyrok i czemu takie zamieszanie w związku z ustaleniem przyczyn? Czemu auto cofalo "po telefonie" do odpowiednich osób? Nie wiem, choć się domyślam.
Grzywna za takie cos? Serio? Sedzia byl nacpany czy nawalony?