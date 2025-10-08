"Pierwsze ustalenia policji wskazywały, że dziewczynka przebiegała przez jezdnię w niedozwolonym miejscu."



ciekawe jak te pajace to ustaliły? a może facet miał znajomości i stąd ten niski wyrok?



coś mi tu smierdzi.



dobrze, że było to nagranie z monitoringu, bo jeszcze ona by mu płaciła za uszkodzenie auta.