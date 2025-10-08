Bollywood robi film w Gdańsku i za pomocą także ochrony SERIS warczy na mieszkań
Kino akcji z Indii w Gdańsku, zamknięte "pół" miasta, a jak tylko wyciągniesz telefon, natychmiast jesteś atakowany. Krzyczą, zakazują filmowania, pohukują na młodzież - ale już mi stąd!. Z tyłu jednak stoi audyt... Tam koleś coś mówił, że nie mogą nic powiedzieć. Tu artykuł o filmie: https://www.trelemel90
U nas Siostra ma gospodarstwo rolne i był rajd WRC. Restrykcje co do organizacji max. Wszyscy sobie chwalą. Umowy podpisane, ludzie traktowani z szacunkiem.
Bez rekompensaty?!