Tak działa kapitalizm. Prywatna firma ma przecież prawo zatrudniać kogo chce, może no nie chcieć spadochroniarzy z innych firm. Nie podoba się to trzeba iść do konkurencji albo założyć własną firmę i zmieść z rynku te niedobre firmy ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )