Tak traktowali kierowców! Kolejna zmowa pracodawców - będzie postępowanie
UOKIK o kolejnej zmowie na rynku pracy! Prezes wszczyna postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. A o co dokładnie chodzi? O system karencji lub inaczej mówiąc system blokad. Pracodawcy utrudniają kierowcom zmianę pracodawców i nie rekrutowali osób zatrudnionych wcześniej u swoich konkurentów. DzFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Monopole i oligopole to rak.
Tak samo jak monokultury w uprawie.
Dino - święta krowa dyskontowa bo polski januszeksow z polskiej cebuli wychodowany na polskiej ziemi. Typowy januszex tnacy koszty na pracownikach otwiera już obóz p.