Co widze po niektórych komentarzach, to mylą umowy zlecenie i umowy o dzieło. A jest dość duża różnica - raz, że umowa o dzieło jest kompletnie bez ZUSu, a dwa - umowa o dzieło to umowa o określony rezultat - np wykonanie strony WWW, grafiki, banerów reklamowych, napisanie tekstu, napisanie programu itp. Tym bardziej, że teraz jest przecież dużo freelancerów + do tego należy doliczyć sobie osoby, które i tak mają etat Pokaż całość