Millennialsi rządzą na rynku umów o dzieło (25%).
Jak donoszą najnowszej publikacje ZUS to osoby w wieku od 30 do 39 lat najczęściej zawierają umowy o dzieło. W Polsce ten rodzaj umowy wciąż pozostaje domeną krótkich zleceń.
@zagubionychromosom: A z drugiej strony, czemu na umowie o dzieło nie powinna dominować grupa wiekowa 30-39 lat? Mam wrażenie, że to idealna grupa wiekowa dla tego rodzaju umów. Masz już jakiś fach i masz czas oraz potrzebę sobie dorobić. Umowa o dzieło nie wyklucza jednoczesnej umowy o pracę
@sylwke3100: o dzieło? Jakie dzieło wtedy powstawało. Masz na myśli umowę zlecenie
@lukasj dokładnie tak. Kiedyś nie było takich zawodów jak: specjalista od social media. Większość osób, które pracują jako tacy specjaliści, ale też copywriterzy i graficy pracują w oparciu o umowę o dzieło lub mają jdg (przy czym na jdg muszą uzbierać na ZUS)