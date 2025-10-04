Dolewała koleżance truciznę do napojów w pracy. Jest akt oskarżenia
Kobieta w czasie pracy zostawiała kubki i butelki z niedopitymi napojami w różnych miejscach. Od połowy listopada 2024 r. zwróciła uwagę, że napoje zmieniły wyraźnie smak na bardziej chemiczny, zmienił się także ich kolor. W zmianie smaku pomagała koleżanka z pracyosiajs
Swoją drogą parę dni temu było info o podobnej sytuacji w ZUS. Też się panie podtruwały.
Baba nie dość, że zła to jeszcze głupia. Usuwa odciski palców z łyżeczki, a potem bierze kupek za ucho. Co za świnia spasiona. Swoją drogą panie mają w biurze niezły b----l.
