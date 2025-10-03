Zmowa dostawców gazomierzy. Prezes UOKiK stawia zarzuty czterem spółkom.
Do czego potrzebne jest dyskretne i eleganckie miejsce na uboczu? Tak jeden z przedsiębiorców określił hotel, w którym spotykali się przedstawiciele czterech producentów i dostawców gazomierzy. Dotyczy spółek: Apator Metrix, ZWUG Intergaz, Fiorentini Polska i Elektrometal.GRUBY140
Komentarze (17)
To powinien być dodatek do faktycznego zadość uczynienia - ZWROTU nadmiarowo naliczonej należności OSZUKANYM KLIENTOM!!!
To by szybko ostudziło firmy przed faktycznymi zmowami!
@miszczumsc, zadośćuczynienia.
Chono Stasiek, zmówimy się konkurencją, natrzepiemy kokosów, a potem ich wytniemy podpierdzieleniem do UOKiKu
¯\(ツ)/¯