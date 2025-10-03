Z tego newsa można odnieść wrażenie, że tak naprawdę nie mają żadnych twardych dowodów i jedynie liczą że ktoś zacznie sypać. Raczej małe szanse na to widzę, groźba do 10% rocznego obrotu brzmi raczej średnio groźnie przy 7 latach wałków, na dodatek samo postępowanie a później odwołania będą trwały z 10 lat