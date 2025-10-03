Kupuję napij w aluminiowej puszce place za to 3zł + 0,50zl kaucji idę oddać i zwracają mi 0,50zł kaucji a gdzie zwrot za moją puszkę? Dlaczego kradną mi coś za co zapłaciłem? Dlaczego mam oddawać komuś moja puszkę za darmo? Ile ma wartość 1 puszka w skupie 0,05zł? To powinni mi oddać kaucje + wartość puszki czyli 0,55zł! Przecież w skali kraju to jakieś kosmiczne pieniądze!



Ten system ma nas kosztować 14mld Pokaż całość