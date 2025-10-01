w komentarza jęk troglodytów, tymczasem izrael na wodach międzynarodowych porwał polskiego posła. nieważne co o nim sądzicie, wyobraźcie sobie że to braun, mentzen, biedroń, biejat, płażyński, kamysz, kogo tam lubicie, lub nie lubicie. to nie istotne. jest tam jeszcze 3 obywateli najjaśniejszej. i obowiązkiem aparatu państwa jest działać. pomyślcie też co by było w analogicznej sytuacji, jakby zatrzymali przedstawiciela knesetu na wodach międzynarodowych polacy? także skleić wargi dzbany, bo teraz przez swoją Pokaż całość