Trasa M12 Moskwa - Kazań. XD
Gigantyczna kolejka do stacji benzynowej - jedynej działającej na odcinku 150 km PŁATNEJ AUTOSTRADY. Pani narzeka, że nie da się kupić benzyny XD, nie da się kupić kawy, nie ma toalet. Gdyby tylko było wiadomo, dlaczego pozamykali stacje benzynowe... XDdominowiak
Komentarze (88)
Po pierwsze Rosja produkuje głównie olej napędowy, gdyż na niego chodzi armia, ciężarówki i sprzęt rolniczy. Taką mają spuściznę po ZSSR. Całą benzyna jaką produkowali szła na użytek wewnętrzny. Ale spoko, z tego powodu w Rosji bardziej są popularne samochody z dieslem, niż benzyniaki.
Po drugie, rząd bojąc się rozrób społecznych utrzymał dopłaty do paliwa dla Rosjan. Przypomnę, że
@GrzegorzPorada: a wręcz fanaberią, gdy nie masz kanalizacji i bieżącej wody. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@od-bana-do-bana: W bimbrownie czyli tak naprawdę gorzelnie też Ukraińcy czasami atakują, więc problem jest jednak nieco większy.
https://pl.belsat.eu/83089536/ukraincy-niszcza-rosyjski-przemysl-strategiczny-w-nocy-uderzyli-w-co-najmniej-trzy-gorzelnie
@dowgird: Przecież ona to robi, żeby jej nie zamknęli za krytykę władzy xD W ten sposób z filmu który wskazuje problem robi się film który mówi, że władza jest super tylko nikt jej jeszcze nie powiedział xD
https://www.youtube.com/shorts/M65MtDcYV_g