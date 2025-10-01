Czesi zrobili te same zakupy w Polsce, Niemczech i u siebie. Smutny wniosek.
Czeskie media przeanalizowały ceny w sklepach Lidl w trzech krajach. Od lutego 2022 do września 2024 polski oddział sieci podniósł ceny o 32 proc., czeski o 24 proc., a niemiecki o 20 proc. - wynika z wyliczeń serwisuMisterMinister
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 121
- Odpowiedz
Komentarze (121)
najlepsze
Warto porównać poziom cen, a nie tylko ich wzrost.
„Kilogram p----i z kurczaka w polskim Lidlu kosztował w przeliczeniu 142 koron czeskich (ok. 25 zł), podczas gdy w Czechach 220 koron (ok. 39 zł), a w Niemczech 243 korony (ok. 43 zł).”
Teraz jeszcze pod Lidlem trzeba postawić jakiegoś youtubera czy tiktokera żeby Polacy mogli po wyjściu ze sklepu zaprezentować swój koszyk i pochwalić się jak dużo za niego zapłacili.
Zyski Lidla wystrzeliłyby w kosmos.
- Mordo, za tego ziemniaka zapłąciłem 100 zł,