Polacy lubią jak jest drogo. Jak jest tanio to wstyd. Jak jest drogo i jeszcze inni mogą zobaczyć, ze jego stać mimo że jest drogo to jest spełnienie mokrych snów Polaka.

Teraz jeszcze pod Lidlem trzeba postawić jakiegoś youtubera czy tiktokera żeby Polacy mogli po wyjściu ze sklepu zaprezentować swój koszyk i pochwalić się jak dużo za niego zapłacili.

Zyski Lidla wystrzeliłyby w kosmos.



- Mordo, za tego ziemniaka zapłąciłem 100 zł, Pokaż całość