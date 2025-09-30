90% programistów używa AI w pracy
Dane z raportu Google DORA (na 5tys osób) są bezlitosne to już standard, nie gadżet, a rynek dla juniorów coraz bardziej się kurczy.Novameh
Na początku z ciekawości używałem tych chatów ale jak uświadomiłem sobie
@FireDash: No bo chat nie zrobi za Ciebie Twojej roboty od A do Z... ale może Ci pomóc - może Ci przeparsować jakieś dane, które regexem było by upierdliwe. Może przeskanować sto linijek logów i coś znaleść. Może Ci szybko z jakiejś dokumentacji coś wyłuskać. Może
Tylko z regexpem miałeś pewność, że zadziała. Oczywiście o ile nie było błędu w regexpie. Jeśli miałeś działający na 10 przypadków, to na 100000 też zadziałało w 100% poprawnie. A z AI? Coś się wyhalucynuje i gdzieś popełni błąd, przekłamie dane. Co jeśli to były dane produkcyjne? Np. jakaś lista przelewów lub zamówień? Jedno
@clown_world_order: ja czesto rozmawiam przez 30 minut zanim pozwole wypluc jakikolwiek kod. Te 30 minut nie zdazylbym napisac bootstrapa a co dopiero miec kontekst pozwalajacy na zero-shotowanie. Czasem to i godzine wygrzewam sesje. Jesli ci sie tego nie chce robic to faktycznie nie jest to narzedzie dla ciebie. Ja wole to robic niz pisac
Błąd, AI to narzędzie (na chwilę obecną)
10% programistów pracuje w zawodzie
( ͡° ͜ʖ ͡°)
-Obrazy i grafika np. MidJourney, Stable Diffusion.
-Dźwięk i głos np. ElevenLabs (realistyczna mowa), Aiva (kompozycja muzyki).
-Wideo i awatary np. Synthesia, Pika Labs, HeyGen.
-Medycyna i analiza danych np. IBM Watson Health, PathAI.
-Autonomiczne systemy np. Tesla Autopilot, systemy rozpoznawania obrazu.