Sami Niemcy okrzyknęli go mianem żydowskiego króla. Zawsze elegancko ubrany, mający pieniądze i olbrzymie wpływy - po lubelskim getcie poruszał się na motocyklu, a niektórzy twierdzili, że nosił przy sobie b--ń. Bez wątpienia Szama Grajer stanowił w Lublinie osobliwy widok.