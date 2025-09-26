Cenzura uczuć w Chinach. Rząd ściga "zbyt pesymistyczne" posty w internecie
Władze Chin rozpoczęły szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu ograniczenie negatywnych i pesymistycznych treści w internecie. Przez najbliższe dwa miesiące chińska administracja ds. cyberprzestrzeni będzie monitorować media społecznościowe.Kolekcjoner_dusz
ale jak będzie tak w Europie to będziecie musieli uszami klaskać
https://www.youtube.com/shorts/8kqxulWNlbE?t=11&feature=share
@PotwornyKogut: znaczy ja bym się wcale nie obraził jakby pobanować niektórych piszących żale pod #przegryw ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Hatespinner: acha, to opowiedz nam mądralo dlaczego niby to porównanie jest nietrafione?
w obu przypadkach władza tłumi emocje i wolność wyrażania się, aby utrzymać stabilność systemu. Tam zakazano (również negatywnych) uczuć i sztuki, tu - negatywnych opinii i narracji.
Mechanizm jest ten sam - kontrola nad psychiką/stanem emocjonalnym mas
Taka przyszłość: