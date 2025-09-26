U mnie córki jak zdały prawojazdy jedna i druga miała ze mną sesję zdjeć z wypadków - czasami im jeszcze profilkatycznie podsyłam zdjęcia takie jak te na komunikatorach oraz taryfikatory mandatów :) . Z tego co wiem i widzę oraz zapisów GPS z kamer w autach prowadzą ostrożnie i nie przekraczają prędkości. Chłopak jednej też przeszedł ze mną konkretną pogadankę na ten temat, oczywiście jak jedzie sam to może się wyszaleć jak Pokaż całość