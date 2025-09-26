23-latek nie miał szans. Bmw prawie przepołowione
23-letni kierowca bmw nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w piątek o poranku na drodze powiatowej nr 1415L na odcinku pomiędzy Potokiem a Zalesiem w województwie lubelskim. Młody człowiek uderzył w drzewo. Na miejscu występują utrudnienia.o__0
Komentarze (124)
najlepsze
@barman84: Tylko, że to nie jest wina drzew. A debili którzy mieli prawo jazdy/albo często też nie i rozumu nie za bardzo. Nikt normalny mając bmw nawet nie jeździ jak kretyn ile fabryka dała. Problem jest taki, że ci małolaci dostają prawko bmw nawet na 18-stkę
@Chidder: niestety brak wyobraźni. Zawsze mnie bawi, jak wracam z pracy i na prostej o długości 1,7 km w terenie zabudowanym ludzie lecą po 70-80 kmph, a na końcu prostej i tak ich doganiam, bo stoją na skrzyżowaniu. Dzięki temu zaoszczędzają całe 3 sekundy swojego czasu. Do pracy mnie to już nie bawi, bo ja chcę
Ocho kolejny właściciel starego śmietnika, którego nazwa zaczyna się od BMW xD
@barman84: warto też pamiętać, że jak jedziesz, wpadasz w poślizg to jeszcze sporo tej prędkości wytracisz zanim uderzysz w drzewo. To, że to BMW zawinęło się na drzewie, uderzając w nie przy 60-70 kmph, nie oznacza, że tyle jechał, bo mógł wpaść w poślizg 100 m wcześniej i próbować się ratować
https://www.youtube.com/watch?v=XJjExx5n7GI
@barman84: przeciez nikt tak nie uwaza.
Ja tak uważałem na szczęście obejrzałem filmik. Z drugiej strony to faktycznie jestem nikim
- Pa, tera! Redukcja, decha! Osz....
- Ku...
[ RIP ]