Newsweek próbuje wmówić ludziom, ze pitbull to przytulanka, a gorsze są male psy
Oczywiscie, próba kręcenia narracyjną korbą w toku tego co sie dzieje, ze to wszystko zalezy tylko i wyłącznie od wychowania. No i oczywiście najgorsze są male psy, a nie te stworzone do zabijania siebie nawzajem.MaxiuBaxiu
- #
- #
- #
- #
- 106
- Odpowiedz
Komentarze (106)
najlepsze
Gdybym we wrogim sobie kraju kontrolował media, to bym produkował takie artykuły hurtowo. I niech lokalsi walczą między sobą a ich dzieci giną, rozszarpane przez dzikie zwierzęta ( ͡º ͜ʖ͡º)
@X0__x0: w pełni się zgadzam, właściciel takiego jamnika powinien być srogo ukarany. Niemniej, przyzwolenie na posiadanie dużych, groźnych psów, szczególnie w blokach, jest czymś absurdalnym ¯\(ツ)/¯
Ostatnio jest nagonka na agresywne psy, to dajmy artykuł który będzie ich bronił i aby ludzie pluli na siebie jadem.
myslisz ze zarabialyby tyle jakby pisaly o nudnych rzeczach? liczy sie klikalnosc, moze byc to bzdura ale ma si eklikac i przynosic zysk akcjonariuszom
Te newsweeki, onety, wp-ety, wysokie obcasy...
Zamykaj pralkę - niech pleśnieje, nie miej dzieci, zdradzaj, nie jedz mięsa, a może jesteś gejem?, jeździj tramwajem, nie rób grilla 🤡