Rewolucja na rynku pracy! Koniec z zatrudnianiem za darmo stażystów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w przepisach, które mają chronić stażystów, którzy odbywają praktyki zawodowe na wolnym rynku. Pracodawcy będą musieli im wypłacać pensję, zapewnić ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także płatny urlop.FXMAG
Komentarze (51)
najlepsze
Żyjemy w jakiś absurdalnych czasach gdzie bardziej opłaca sie ściągać ludzi z zagranicy i płakać że rąk do pracy nie ma niż kształcić młodych ludzi
Nauczycielom jeszcze na dodatek płacić g---o-pieniądze bo uczenie młodzieży przecież pieniędzy na
Poprawiłem
Swoją drogą to zastanawiające że debile najpierw wyrzucają miliardy
@bossssob: Jak to?
Państwo nie chce mi płacić za pracownika na krzywy ryj?